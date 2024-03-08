Dolar, Euro ve altın kritik sınırı da aştı

Haftanın son işlem gününde Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası'nda bir türlü dizginlenemeyen değer kaybı sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden bu yana aralıksız yükselişini sürdüren döviz ve değerli metaller yerel seçimlere sadece 24 gün kala Cumhuriyet tarihinin yeni rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL, Euro/TL de 35 TL seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin sinyaller verirken, politika yapıcıların çok geç faiz indirimine gidilmesi durumunda oluşacak risklerin de farkında olduğunu söyledi.

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İşte 8 Mart Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,95 TL'den başlayan Dolar 31,96 TL'den,

35,02 TL'den başlayan Euro 35,08 TL'den,

40,95 TL'den başlayan Sterlin 41,21 TL'den,

21,64 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,79 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,83 TL'den, Euro 34,83 TL'den, Sterlin 40,77 TL'den, Japon Yeni ise 21,61 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 156 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 172 Dolar'dan,

2 bin 216 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 230 TL'den,

3 bin 802 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 909 TL'den,

15 bin 653 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 15 bin 590 TL'den,

25,02 TL'den başlayan Gümüş ise 25,01 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 154 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 207 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 802 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 653 TL'den, Gümüş ise 24,88 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Güne 66 bin 906 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 680 Dolar'dan,

3 bin 886 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 971 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,40 Dolar'dan işlem görüyor.