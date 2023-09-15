Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti

Haftanın son işlem gününde dövizin ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürerken TCMB'den gelen yıl sonu Dolar kuru ve enflasyon tahminleri sonrasında piyasalar yukarı yönlü hareketlendii. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Ağustos ayında başladığı yükseliş eğilimine devam ederken altın ve gümüşte dikkat çeken bir geri çekilme izleniyor. TCMB’nin ağustos ayı faiz kararı öncesinde 27,20 seviyelerinden işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini görmüş ancak o seviyelerden tepki alarak yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başarmıştı. Kur önümüzdeki hafta gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 lira sınırına dayandı.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 15 Eylül cuma günü Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarını açıkladı. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 30,14 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 67,22 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken bu anket döneminde yüzde 30 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. 1 2 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ekonominin doğru yönde ilerlediğini ancak yapılacak daha çok iş olduğunu belirterek Türkiye’nin önündeki ekonomik zorlukların kısa vadede izlenen farklı politikaların sadeleştirilerek uyumlu hale getirilmesi uzun vadedeyse verimliliği artırmak olduğunu vurguladı. İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni