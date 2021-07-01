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Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Piyasalarda 2 ileri 1 geri süreç devam ederken, Türk Lirası karşısında aşırı değerlenen, dolar, euro ve altın yeniden yükselişe geçti.

Türkiye'de yeni normalleşmenin başladığı 1 Temmuz sabahına düşüşle başlayan piyasalarda;

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,69 TL'den, Euro 10,32 TL'den, Sterlin ise 12,05 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,33 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.775 dolardan işlem gören altında, gram altın 491/496, çeyrek altın 797/814 ve Cumhuriyet altını da 3.280/3.317 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 34 bin 306 dolar, Ethereum ise 2 bin 208 dolardan fiyatlanıyor. 

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

 Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta 92,6 iken haziranda yüzde 5,6 artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

 

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