Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı

Piyasalar dün TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2023 enflasyon rakamları ve AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ek vergi zamları sonrasında hareketlendi. İşte 6 Temmuz Perşembe günü itibariyle açıklanan enflasyon verisi sonrası Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Dün açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri ve AK Parti iktidarının memur zamlarını TBMM'ye taşıdığı torba yasadaki yeni ek vergi zammı düzenlemeleri piyasaları hareketlendirdi.

Döviz piayasasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Kurları dengelemek için yapılan faiz artırımı da doların ateşini söndüremedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,42, aylık %6,50 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %86,59 artış gösterdi.

Öte yandan TCMB'nin yeterli bulunmayan faiz arttırımı kararıyla birlikte zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki acı rekorları tüm hızıyla sürüyor. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Ekonomistlere göre dolar/TL kurunun bundan sonra göreceği seviyeyi, yine Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz politikası ve sıkılaşmanın hangi hızda kaydedileceği etkileyecek.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,05 TL'den başlayan Dolar 26,09 TL'den,

28,27 TL'den başlayan Euro 28,39 TL'den,

33,21 TL'den başlayan Sterlin 33,28 TL'den,

18,17 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,17 TL'den işlem görüyor.