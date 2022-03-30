Dolar, Euro ve altındaki ''barış'' havası çabuk geçti; yükselişe geçtiler!

Dün Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki barış müzakerelerinden gelen olumlu mesajlar sonrası düşüşe geçen piyasalar bugün yeniden yükselişte... İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye'nin ev sahipliğinde Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerle hareketlenen piyasalarda dün yaşanan hızlı düşüş bugün yeniden yükseliş olarak yansıdı.

Görüşmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın “diyaloğun devam etmesi için” Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki operasyonları azaltma kararını duyurması, petrolle birlikte altın ve dolarda da düşüşü beraberinde getirdi.

Öte yandan devam eden Rusya ve Ukrayna müzakerelerine ilişkin iyimserlik ile yatırımcıların "güvenli liman" olarak nitelendirilen altına olan talebi azaldı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketlerin yatırımcı risk algısının şekillenmesi açısından önemini koruduğunu vurguladı. Altın için azalan güvenli liman talebinin yanı sıra, analistler ABD doları ve Hazine tahvillerini de yakından izliyor. Değişen risk duyarlılığı, gün içinde %0,8 düşüşle bir haftanın en düşük seviyesi 98,28'e düşen ABD doları endeksinde de bir miktar satış baskısı yaratıyor.

Ancak piyasalar bugüne yeniden yükselişle başladı.

İşte para piyasalarında son durum....

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün 14,58 TL seviyesine kadar gerileyen Dolar 14,68 TL'den, 16,19 TL'ye kadar gerileyen Euro 16,33 TL'den, 19,16 TL'ye kadar gerileyen Sterlin ise 19,31 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2720 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Dün sabah saatlerinde 918 TL olan gram altın fiyatı, öğleden sonra Ukrayna haberleriyle 888 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak bugün Onsu 1.927 dolar olan altında, gram altın 909/910, çeyrek altın 1.462/1.463, Cumhuriyet altını ise 6.018/6.021 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,78 TL'den fiyatlanıyor.

Altın piyasası son zamanlarda önemli bir oynaklık görse de, bazı analistler değerli metalden vazgeçmeye hazır değiller. Birçok analist, Doğu Avrupa'daki çatışmanın ötesine bakıldığında altının dünya çapında enflasyon baskıları artmaya devam ederken portföy çeşitlendiricisi olarak önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 216, Ethereum 3 bin 393 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol

Petrol fiyatlarında özellikle Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından hızlanan düşüş ivmesi kesildi.

İki günde yüzde 8'e varan düşüş gösteren ABD ham petrolü yeniden 105 dolara yükseldi. Brent petrol de yeniden 110 doların üzerini gördü.

30 Mart 2022 Brent petrol fiyatı, uluslararası piyasada 112 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu.