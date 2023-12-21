Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2023 yılının son politika faiz kararı için toplanıyor. Yılın son faiz kararı öncesinde ise başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının son faiz kararı öncesinde güne zirvede başlayan piyasalarda TCMB'nin faiz kararı sonrası seyri belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından aralık ayına yönelik faiz kararını açıkladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 40'tan yüzde 42,5 seviyesine yükselttiğini duyurdu. Böylelikle faizlerde yeni zirveye ulaşılırken, son üç toplantıda devam eden 500 baz puanlık artış hızı ise yavaşlatılmış oldu.

TCMB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 29,62 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 65,39 oldu.

İşte 21 Aralık Perşembe günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,13 TL'den başlayan Dolar 29,15 TL'den,

31,97 TL'den başlayan Euro 32,14 TL'den,

36,95 TL'den başlayan Sterlin 37,01 TL'den,

20,49 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,45 TL'den işlem görüyor.