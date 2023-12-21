  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu

Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu

Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2023 yılının son politika faiz kararı için toplanıyor. Yılın son faiz kararı öncesinde ise başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının son faiz kararı öncesinde güne zirvede başlayan piyasalarda TCMB'nin faiz kararı sonrası seyri belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından aralık ayına yönelik faiz kararını açıkladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 40'tan yüzde 42,5 seviyesine yükselttiğini duyurdu. Böylelikle faizlerde yeni zirveye ulaşılırken, son üç toplantıda devam eden 500 baz puanlık artış hızı ise yavaşlatılmış oldu.

TCMB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 29,62 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 65,39 oldu. 

İşte 21 Aralık Perşembe günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,13 TL'den başlayan Dolar 29,15 TL'den, 
31,97 TL'den başlayan Euro 32,14 TL'den, 
36,95 TL'den başlayan Sterlin 37,01 TL'den, 
20,49 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,45 TL'den işlem görüyor.
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İş dünyasının güzel eskortunun kazancı dudak uçuklattı İş dünyasının güzel eskortunun kazancı dudak uçuklattı TCMB yılın son faiz kararını açıkladı TCMB yılın son faiz kararını açıkladı Zeynep Bastık'ın cesur dekoltesi ödül gecesini salladı Zeynep Bastık'ın cesur dekoltesi ödül gecesini salladı 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar Erdoğan'ın emeklilere özel seçim müjdesi ortaya çıktı Erdoğan'ın emeklilere özel seçim müjdesi ortaya çıktı Bakan Şimşek'ten Dolar'ı olana kötü haber Bakan Şimşek'ten Dolar'ı olana kötü haber Bir dizinin daha fişi çekildi! Final yapıyor Bir dizinin daha fişi çekildi! Final yapıyor SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Trafikte dehşet anları! Arka koltuktaki eşini darbetti Trafikte dehşet anları! Arka koltuktaki eşini darbetti