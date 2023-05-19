Dolar kurundan Cumhuriyet tarihi rekoru!
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin nihai sonuçlarını açıklamadan önce Dolar/TL yeni günde de yeni bir rekor seviyeye ulaştı. İşte 19 Mayıs Cuma itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Tüm Türkiye bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin resmi sonuçlarını beklerken Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor.
Bugün Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'ünü yıl dönümünde Dolar kuru bugün 19,8041 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.
TCMB yıl sonu enflasyon ve döviz tahminini değiştirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2023 dönemine ait piyasa katılımcıları anketini yayımlayarak, yıl sonu enflasyon ve kur beklentilerini güncelledi. Merkez Bankası, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin yüzde 37,77'den yüzde 37,17'ye gerilediğini; yıl sonu dolar/TL beklentisinin ise 23,15'ten 23,09'a indiğini duyurdu. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 23,09 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,08 TL ve 24,61 TL olarak gerçekleşti.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,73 iken, bu anket döneminde yüzde 9,21 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi nisan anketinde de yüzde 8,5 oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşti.
İşte piyasalarda son durum:
Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 26 bin 900 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 853 Dolar'dan,
1.813 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.808 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 76,35 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,74 Dolar'dan işlem görüyor.
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