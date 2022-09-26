Dolar rekor kırdı, altın 2,5 yılın dibinde!

Dolar kuru yeni haftaya Türk Lirası karşısında tarihi rekorunu yenileyerek başladı. Euro, altın ve kripto para piyasalarında ise düşüş sürüyor. Altın 2,5 yılın en düşük seviyesini gördü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3com - Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen sürpriz faiz indirimi sonrasında Türk Lirası'ndaki dolara karşı olan değer kaybı hızlanırken, piyasalar yeni haftaya da gergin başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'ten yüzde 12'e indirmişti. TCMB'nin faiz indirimi sonrası 18,40'la rekor kıran dolar yeni hafta da 14,45 TL ile tarihi zirvede başladı. Dolar/TL geçen yılın bu zamanlarında 8,5 TL civarında seyrediyordu. Dolar kuru bir yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.

Yine geçen yılın aynı döneminde 9,9 lira olan Euro/TL kuru ise 18 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Öte yandan kur, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18,44 seviyesini de aşarak gün içi gördüğü rekor seviyeyi yeniledi.

TL’DE SON BİR YILDA YÜZDE 54,5 DEĞER KAYBI

TL eylül ayındaki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2,6 değer kaybetti. Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19,5, yılbaşından beri yüzde 28.5, son bir yılda ise yüzde 54,5 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye’nin risk primi 781 baz puana yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13,99 seviyesinde.

Altın fiyatı, güçlenen ABD dolarının etkisi ile 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.

Analistler, Dolar Endeksi'nin son 20 yılın zirvesinde işlem görmeye devam etmesinin altında yukarı yönlü bir hareket için bir neden ortaya çıkmasını zorlaştırdığını, Fed agresif faiz artırımlarına devam ettirirse altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini belirtiyorlar. Mart ayından bu yana yüzde 20 değer kaybeden spot altın için bugün ilk destek 1.627 dolar/ons seviyesinde. Analistler buranın kırılması halinde 1607-1600 dolar/ons aralığının hedeflenmesini bekliyorlar. Yukarı hareketlerde dirençler 1647 ve 1660 dolar/ons seviyelerinde.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,43 TL'den başlayan Dolar 18,45 TL'den,

17,78 TL'den başlayan Euro 17,84 TL'den,

19,47 TL'den başlayan Sterlin ise 19,95 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,4150 lira, euronun satış fiyatı ise 17,9000 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.636 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.640 Dolar'dan,

969 TL'den başlayan Gram altın 972 TL'den,

1.558 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.564 TL'den,

6.413 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.435 TL'den,

10,97 TL'den başlayan Gümüş ise 11,10 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 18.772 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.874 Dolar'dan,

1.290 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.298 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,06 Dolar'dan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında yaptığı açıklamada yüksek enflasyonun şubat ayından itibaren makul düzeylere indirileceğini söyledi.

"Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. " açıklamasında bulunan Erdoğan, kamu bankaları ve yatırımcıları düşük faizle yatırım yapmaya davet etti.