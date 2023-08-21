Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti

Yeni haftaya Merkez Bankası'nın KKM hesaplarını daraltma kararıyla başlayan döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat hesaplarını daraltma kararıyla başlarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin güçlü durduğuna işaret ederken, Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Fed yetkililerinin değerlendirmeleri Banka'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

TCMB, vadesi gelen KKM hesaplarının mevduat hesabına dönmeleri yönünde bankalara hedefler getirdi. Buna göre bu hedefi tutturamayan bankaların da ek menkul kıymet tesis etme yükümlülüğü ile cezalandırılacağı bildirildi. Bu kritik karar ise beraberinde pek çok değişiklik getirecek. Örneğin, KKM yapan müşteriyi bankanın artık klasik TL mevduata yönlendirmesi için belirli oranda mevduat faizi önermesi gerekecek.

Bankacılar bugünkü düzenlemelerin TL mevduat faizlerinde yükseliş ve yıl sonuna kadar KKM’de yüzde 15’in üzerinde düşüş getirebileceğini hesaplıyor.

Öte yandan küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta 24-26 Ağustos’ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bu kritik KKM kararı sonrasında piyasaların vereceği tepki merak konusu olmuştu...

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,17 TL'den başlayan Dolar 27,16 TL'den,

29,56 TL'den başlayan Euro 29,58 TL'den,

34,67 TL'den başlayan Sterlin 34,56 TL'den,

18,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,67 TL'den işlem görüyor.