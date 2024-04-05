Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu

Yerel seçimlerin ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde başlayan kısıtlı geri çekilme devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

HABER3COM

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni haftaya düşüşle başlayan piyasalarda Dolar ve Euro'daki yatay seyir devam ederken, altın fiyatlarından rekorlar peş peşe geliyor.

CHP'nin büyük zaferiyle sonuçlanan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından düşüş gözlemlenen piyasalar dün Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen Mart 2024 enflasyon rakamları sonrasında hafif de olsa düşüş eğilimini sürdürüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 104,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0838 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,72 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon verileri

TÜİK Mart 2024 enflasyon rakamlarını "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı" ve "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %51,47 arttı, aylık %3,29 arttı" verileriyle açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %124,63 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi verileri ise İstanbul'da mart ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,93, yıllık ise yüzde 78,25 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

ABD'de istihdam verisi açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi. Piyasanın beklentisi ise yüzde 3.9'du.

Şubat ayında da işsizlik yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise aylık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.

Buna göre, mart ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti de yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,96 TL'den başlayan Dolar 31,95 TL'den,

34,64 TL'den başlayan Euro 34,57 TL'den,

40,39 TL'den başlayan Sterlin 40,28 TL'den,

21,16 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,09 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,88 TL'den, Euro 34,76 TL'den, Sterlin 40,50 TL'den, Japon Yeni ise 21,08 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 279 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 287 Dolar'dan,

2 bin 341 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 355 TL'den,

3 bin 919 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 943 TL'den,

16 bin 125 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 228 TL'den,

27,37 TL'den başlayan Gümüş ise 27,46 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 298 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 355 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 919 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 125 TL'den, Gümüş ise 27,75 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 66 bin 623 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 80 Dolar'dan,

3 bin 255 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 221 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,15 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 90,73 Dolar'dan işlem görüyor.