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Dolar ve Euro ve altın zirveye yapıştı

Dolar ve Euro ve altın zirveye yapıştı
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TCMB'nin beklentinin altında kalan faiz artırımı, FED ve ECB'nin faiz kararları ve TCMB'nin yükselttiği yılsonu enflasyon tahmini sonrası hem döviz, hem de değerli metallerde hareketlilik sürüyor. İşte 28 Temmuz itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci kez beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından  piyasalardaki zirve seyri devam ederken ABD Merkez Bankası FED faizi 25 baz puan artırarak %5,25-%5.50 aralığına yükseltti. FED'in ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. 

FED ve ECB'den gelen bu faiz artırımı kararlarının ardından piyasalarda gözlerin çevrildiği TCMB'nin 2023 yılının üçüncü enflasyon raporu da açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanan 2023 yılının üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldı. Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi.

Piyasalarda bu sıcak haberlerin ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvede...

Hatırlanacağı gibi TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından geçen hafta Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 26,95 TL'den başlayan Dolar 26,95 TL'den, 
29,57 TL'den başlayan Euro 29,53 TL'den, 
34,46 TL'den başlayan Sterlin 34,46 TL'den, 
19,46 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,28 TL'den işlem görüyor.

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