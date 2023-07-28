Dolar ve Euro ve altın zirveye yapıştı

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 238 Dolar'dan başlayan, Bitcoin 29 bin 140 Dolar'dan,

1.862 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.859 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.