Dolar ve Euro ve altın zirveye yapıştı

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 29 bin 398 Dolar'dan, Ethereum ise 1.864 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.