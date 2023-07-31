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Dolar ve Euro ve altın zirveye yapıştı

Dolar ve Euro ve altın zirveye yapıştı
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya piyasalar yine zirvede başladı. İşte 31 Temmuz itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası zirvedeki yerini koruyan piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni haftaya da zirvede başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci kez beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından  piyasalardaki zirve seyri devam ederken ABD Merkez Bankası FED faizi 25 baz puan artırarak %5,25-%5.50 aralığına yükseltti. FED'in ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanan 2023 yılının üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldı. Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi. Hatırlanacağı gibi TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından önceki hafta Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar 26,93 TL'den, Euro 29,65 TL'den, Sterlin 34,63 TL'den, Japon Yeni ise 19 TL'den işlem görüyor.

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