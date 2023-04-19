Dolar ve Euro zirvede, altın fiyatları baş döndürüyor

Bayram haftasına da Türk Lirası karşısında rekor seviyede başlayan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin zirve seyri tam gaz sürüyor. İşte 19 Nisan Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde vites büyüten döviz ve değerli metaller Ramazan Bayramı öncesinde zirve seyrini sürdürüyor.

14 Mayıs seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala, tarihi zirvelerini yenileyerek başlayan Dolar, Euro ve altında yukarı ivmeli hareket devam ediyor. Küresel piyasalar ise Fed’in 2-3 Mayıs'taki toplantısı öncesinde 22 Nisan'dan itibaren sessizlik (blackout) dönemine girecek Fed yetkililerinden gelecek sözlü yönlendirmeleri bekliyor.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Nisan ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını duyuran Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda yüzde 37,77 seviyelerinde olmasını bekliyor. Geçen ayki ankette enflasyon beklentisi yıl sonu yüzde 37,72, 12 ay sonrası yüzde 31,63 ve 24 ay sonrası yüzde 17,91 seviyesine ulaşmıştı.

Öte yandan katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 22,91 TL iken, bu anket döneminde 23,15 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,52 TL iken, bu anket döneminde 24,08 TL olarak gerçekleşmiştir).

Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu da Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %9,2 oranında arttı. Mart ayında 80,1 olan endeks, Nisan ayında 87,5 oldu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. Kararın ardından Halkbank hisseleri tavan oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,39 TL'den başlayan Dolar 19,39 TL 'den,

21,35 TL'den başlayan Euro 21,35 TL 'den,

24,18 TL'den başlayan Sterlin 24,26 TL 'den,

14,50 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,50 TL 'den işlem görüyor. Dünkü Dolar 19,40 TL'den, Euro 21,29 TL'den, Sterlin 24,13 TL'den, Japon Yeni ise 14,51 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.003 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.995 Dolar 'dan,

1.249 TL'den başlayan Gram altın 1.244 TL 'den,

2.183 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.204 TL 'den,

8.966 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.059 TL 'den,

15,71 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,81 TL 'den fiyatlanıyor.



Dünkü kapanışta Ons altın 2.009 Dolar'dan, Gram altın 1.253 TL'den, Çeyrek altın 2.183 TL'den, Cumhuriyet altın 8.966 TL'den, Gram Gümüş ise 15,74 TL'den işlem görmüştü.



Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 30 bin 245 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 499 Dolar'dan,

2 bin 88 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2.003 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,30 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,06 Dolar'dan işlem görüyor.