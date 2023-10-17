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Dolar yeni rekora koşuyor, altın düşüşte

Dolar yeni rekora koşuyor, altın düşüşte
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Orta doğudaki savaş sürüp, sivil can kayıpları artarken Dolar ve Euro başta olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki yeni zirve seyri devam ediyor. Altın fiyatları ise geçen hafta başladığı yükseliş seyrine ara verdi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Orta Doğu’daki savaş piyasaları vurmaya devam ediyor. İsrail ile Hamas'ın dozunu arttırdığı çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, ABD Merkez Bankası FED'in yayınladığı eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakları sonrasında hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve Çin arasındaki gelişmelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine yoğun şekilde devam edeceğini hatırlatarak, Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,88 TL'den başlayan Dolar 27,91 TL'den, 
29,45 TL'den başlayan Euro 29,55 TL'den, 
34,05 TL'den başlayan Sterlin 34,02 TL'den, 
18,67 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,69 TL'den işlem görüyor.

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