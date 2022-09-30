Dolar zirveye oturdu; altında dikkat çeken hareketlilik!

Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran ve hafta başından bu yana bu seviyede seyrini sürdüren doların yükselişine, Euro ve altın da katıldı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Dün katıldığı Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasına dair tartışmalar devam ederken merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti.

Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kırarak devam eden Dolar/TL haftanın son işlem gününde de zirvedeki seyrini sürdürüyor. 18,55 TL seviyesini görerek tarihi rekorunu yenileyen dolar kuru karşısında Türk Lirası'ndaki değer kaybı da büyüyor.

Altının ons fiyatı ise güçlenen ABD dolarının etkisi ile 2,5 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,54 TL'den başlayan Dolar 18,53 TL'den,

18,22 TL'den başlayan Euro 18,23 TL'den,

20,68 TL'den başlayan Sterlin 20,65 TL'den

12,83 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,83 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,53 lira, euronun satış fiyatı ise 18,04 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.665 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.668 Dolar'dan,

992 TL'den başlayan Gram altın 994 TL'den,

1.596 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.598 TL'den,

6.566 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.575 TL'den,

11.29 TL'den başlayan Gümüş ise 11,31 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 19.483 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.467 Dolar'dan,

1.333 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.332 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,40 Dolar'dan işlem görüyor.

Bakan Nebati ne demek istedi ? İşte o ekonomik terimlerin anlamları

Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu konuşması tartışılmaya devam ederken sosyal medyada kullanıcılar neo klasik ekonomi, epistemolojik kopuş, heterodoks yaklaşım, davranışsal ekonomi, nöroekonomi nedir diye aratıp durdu.

İşte tek tek bu terimlerin yanıtları:

Neo klasik ekonomi

Temel olarak 1870’lerde ortaya çıktı. Neoklasik iktisatçıları, insanların mal veya hizmetleri tüketirken, faydalarını veya memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmalarıyla ilgili uğraşır. İşletmeler mal veya hizmet satarken karlarını maksimize etmeye çalışırlar. Bakan Nebati burada geçmişten bugüne alışıla gelmiş ekonomi politikalarını reddettiklerini vurguluyor.

Epistemolojik Kopuş

İdeolojik alandan, bilim alanına geçişin ifade edildiği teorik bir olaydır. Bu teori ilk olarak, Marks'ın kendisinden öncekilerle temelden ayrışarak ayrı bir konuma geçişini belirtmek amacıyla kullanıldı. Bakan Nebati bu ifadeyle sadece sözde değil uygulamada da ekonomi politikasını değiştirdiklerini anlatıyor.

Heterodoks yaklaşım

Bakan Nebati tarafından ana akım ekonomi politikalarından ayrılma anlamında kullanıldı. Nebati burada “faiz sebep enflasyon sonuç” önermesinin Heterodoks yaklaşım olduğunu savunuyor. Bu yaklaşımda, ekonomideki enflasyonist baskıları önlemek amacıyla ücretler belirli bir süre dondurulur. Heterodoks ekonomi politikası dünyada en çok Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde uygulandı. Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur.

Davranışsal ekonomi

İnsan zihindeki ekonomik karar alma mekanizmalarının sosyal, zihni ve duygusal önyargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışır. Sosyal, zihni ve duygusal önyargıların nasıl etkilendiği araştırılırken, ağırlık günümüzde finans alanında teknik analiz, pazarlama gibi alanların özel ilgisini çeker. Bu kapsamda pazar fiyatlarının ve kaynak kullanımının neden değiştiği sorusu sorulur. Bakan Nebati de bu ifadeyi kullanarak ekonomide piyasaya göre hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Nöroekonomi



Ekonomi, psikoloji, sinirbilim ve davranışsal ekonomi gibi çeşitli çalışma alanlarından unsurlar alan yeni bir disiplin. Temel amacı, insanların ekonomi ile ilgili kararları nasıl aldıklarını incelemektir. Nöroekonomi, bireysel kanaatlerin neye göre şekillendiği üzerinde durur. Bakan Nebati burada da piyasanın kurallarına göre hareket etmektense ihtiyaçlarına göre karar almanın önemine vurgu yaptı.