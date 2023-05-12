Dolar'dan yeni seçim zirvesi!

Piyasalar haftanın son işlem gününde, 14 Mayıs seçimlerine de sadece 2 gün kala yangın yerine döndü. Dolar/TL'den yeni zirve gelirken piyasalar seçimleri fiyatlandırmaya devam ediyor. İşte 12 Mayıs Cuma itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kritik 14 Mayıs seçimlerine artık sadece 2 gün kaldı. Bugün haftanın son işlem günü ve piyasalar bugün kritik seçimler öncesinde son kez fiyatlanacak. Sadece 2 gün kalan seçimler öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasaların Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketliliği devam ediyor.

Dolar TL haftanın son işlem gününde 19,6265 TL'yi görerek yeni bir zirveye daha imzasını attı. Bu rakamla TL dolar karşısında yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.

Siyaset sahnesindeki gelişmelerin etkisiyle dolar/TL'de oynaklık yükselişe geçti. Bloomberght'nin aktardığına göre, perşembe (11 Mayıs) gününü yüzde 12,67 seviyesinden tamamlayan dolar/TL’nin gecelik ima edilen oynaklığı bu sabah 88,3 ile 16 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Ayrıca Kapalıçarşı ve bankalar arasında oluşan kur farkı da tepki çekmeye devam ediyor. Merkez Bankası ile Tahtakale arasındaki kur farkı yüzde 10'lara kadar çıktı.

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi 25 baz puan artırdı. Banka, kendi nezdinde tutulan yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi böylelikle yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkarttı.

Risk primi kritik eşikte

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altını gördü. Risk priminde 42 baz puanlık düşüş izlendi. Bu düşüş Kasım ayından bu yana en sert düşüş oldu. Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Türkiye'nin dolar cinsi en uzun vadeli tahvili ralliyi 3. güne taşıdı. 2047 vadeli tahvil 1.7 sent artışla 1 yılı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,62 TL'den başlayan Dolar 19,58 TL 'den,

21,43 TL'den başlayan Euro 21,62 TL 'den,

24,68 TL'den başlayan Sterlin 24,63 TL 'den,

15,17 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,82 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,57 TL'den, Euro 21,38 TL'den, Sterlin 24,60 TL'den, Japon Yeni ise 15.12 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.011 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.008 Dolar 'dan,

1.267 TL'den başlayan Gram altın 1.264 TL 'den,

2.363 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.363 TL 'den,

9.656 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.656 TL 'den,

15,18 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,09 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.020 Dolar'dan, Gram altın 1.272 TL'den, Çeyrek altın 2.363 TL'den, Cumhuriyet altın 9.656 TL'den, Gram Gümüş ise 15,37 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 640 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 363 Dolar'dan,

1.766 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.760 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 74,52 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,34 Dolar'dan işlem görüyor.