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Dolar/TL'de yeni tarihi rekor! Euro, altın ve gümüş de uçuşa geçti

Dolar/TL'de yeni tarihi rekor! Euro, altın ve gümüş de uçuşa geçti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Eylül 2022 enflasyon rakamları sonrasında piyasalar alev aldı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Türkiye yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon rakamlarıyla başladı.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık %3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %84.63'e yükselmesi bekleniyordu.

TÜİK'in bugün yaptığı enflasyon açıklamasına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. 

Yıllık yüzde 83,45’lik enflasyon, Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesi oldu.

ENAG'a göre enflasyon yüzde 200'e dayandı

Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül 2022 enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186,27, yılın başından itibaren ise yüzde 101,63 olarak gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,57 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den, 
18,29 TL'den başlayan Euro 18,37 TL'den, 
21,07 TL'den başlayan Sterlin 21,15 TL'den, 
12,83 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,83 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,55 lira, euronun satış fiyatı ise 18,19 lira olmuştu.

Altın ve gümüş 

Güne 1.700 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.708 Dolar'dan, 
1.013 TL'den başlayan Gram altın 1.020 TL'den, 
1.630 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.640 TL'den, 
6.706 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.749 TL'den,
12,46 TL'den başlayan Gümüş ise 12.51 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise 
Güne 19.620 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.982 Dolar'dan,
1.329 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.351 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 89,24 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 89,20 Dolar'dan işlem görüyor.  

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