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Dolar/TL'den bir rekor daha! Altın geri çekildi

Dolar/TL'den bir rekor daha! Altın geri çekildi
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Yüksek Seçim Kurulu'ndan 14 Mayıs seçimlerinin nihai sonuçları beklenirken piyasalarda da dikkat çeken hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL yeni güne yeni bir rekorla başladı... İşte 17 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek resmi seçim sonuçlarını ve Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için geri sayımını sürdürürken piyasalardaki yukarı yönlü hareketlilik tüm hızıyla sürüyor.

Seçimlerin ardından Dolar kuru bu sabah saatlerinde 19,74 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.

Öte yandan Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla piyasalardaki satışlar devam ederken, Türkiye'nin döviz cinsi tahvillerinin getirisi düştü ve kredi temerrüt takası (CDS) risk primi yükseldi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk primi ise dünkü kapanış seviyesinden 18 baz puan yükselerek 652 baz puana çıktı. Böylelikle, Türkiye'nin CDS'i son 6 ayın zirvesini yeniledi.

İşte piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 27 bin 22 Dolar'dan, Ethereum ise 1.821 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 74,73 Dolar'dan işlem görüyor.    

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