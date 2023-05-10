Dolar/TL'den yeni zirve!
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 4 gün kala piyasalar zirveye demir attı. İşte 10 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye'de kritik 14 Mayıs seçimlerine 4 gün kala Dolar TL 19.52'yi görerek zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.44 değer kaybetmiş oldu. Yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.
Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve dolar ile eurodaki fahiş yükseliş devam ederken, anlık değişkenlik gösterdiğinden vatandaşın sıkı takipte olduğu döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, yeni haftada da sürüyor.
Başta ekonomi olmak üzere iktidarın mevcut poltiikalarında değişim getirebileceği beklentisi nedeniyle 14 Mayıs seçimleri piyasalarda yakından takip ediliyor.
Piyasalar ABD enflasyon verisini bekliyordu
ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ABD'de enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 4,9 oldu. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Açıklanan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,4 seviyesindeydi.
ABD'de Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ise aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre, aylık artış yüzde 0,4 olurken yıllık artış yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti.
Bu veriler sonrası Dolar kuru 19,54 TL'yi gördü ve Türk Lirası, dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.6 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleşti.
İşte piyasalarda son durum:
Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 27 bin 669 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 909 Dolar'dan,
1.844 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.865 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 76,92 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,14 Dolar'dan işlem görüyor.
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