Dolar/TL'den yeni zirve!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 4 gün kala piyasalar zirveye demir attı. İşte 10 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de kritik 14 Mayıs seçimlerine 4 gün kala Dolar TL 19.52'yi görerek zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.44 değer kaybetmiş oldu. Yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.

Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve dolar ile eurodaki fahiş yükseliş devam ederken, anlık değişkenlik gösterdiğinden vatandaşın sıkı takipte olduğu döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, yeni haftada da sürüyor.

Başta ekonomi olmak üzere iktidarın mevcut poltiikalarında değişim getirebileceği beklentisi nedeniyle 14 Mayıs seçimleri piyasalarda yakından takip ediliyor.

Piyasalar ABD enflasyon verisini bekliyordu

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ABD'de enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 4,9 oldu. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Açıklanan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,4 seviyesindeydi.

ABD'de Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ise aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre, aylık artış yüzde 0,4 olurken yıllık artış yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu veriler sonrası Dolar kuru 19,54 TL'yi gördü ve Türk Lirası, dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.6 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum:



Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,52 TL'den başlayan Dolar 19,54 TL 'den,

21,40 TL'den başlayan Euro 21,47 TL 'den,

24,62 TL'den başlayan Sterlin 24,75 TL 'den,

14,45 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,54 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,51 TL'den, Euro 21,38 TL'den, Sterlin 24,62 TL'den, Japon Yeni ise 14,95 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.030 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.042 Dolar 'dan,

1.273 TL'den başlayan Gram altın 1.283 TL 'den,

2.286 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.295 TL 'den,

9.403 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.442 TL 'den,

16,06 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16,29 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.027 Dolar'dan, Gram altın 1.271 TL'den, Çeyrek altın 2.286 TL'den, Cumhuriyet altın 9.403 TL'den, Gram Gümüş ise 16,05 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 669 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 909 Dolar'dan,

1.844 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.865 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,92 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,14 Dolar'dan işlem görüyor.