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  3. 12 Kasım 2018 17:52

Domino’s Pizza’dan pizzaya doyamayanlar için Ye-Kazan

Domino’s Pizza yedikçe kazandıran avantajlı sadakat programı Ye-Kazan’ı pizza severlerin beğenisine sundu. Ye-Kazan ile, www.dominos.com.tr ya da herhangi bir Domino’s uygulamasından verilecek olan her 5 siparişte, 1 adet orta boy pizza hediye ediliyor.

Domino’s Pizza’dan pizzaya doyamayanlar için Ye-Kazan
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Türkiye’nin önde gelen evlere servis markası Domino’s Pizza, lezzet tutkunlarının doya doya pizza yiyebilmeleri için “yedikçe ye, doydukça kazan” sloganıyla bir sadakat programı başlattı. Pizzanın tadına doyamayanlar için özel olarak tasarlanan Ye-Kazan ilewww.dominos.com.tr adresinden ya da herhangi bir Domino’s uygulamasından verilecek olan 5 siparişe, 1 orta boy pizza hediye ediliyor.

Domino’s Pizza fırınından çıkan enfes lezzetli iki orta boy pizza, 16+16 TL olarak sunulurken, üstüne Domino’s Pizza uygulamalarından veya internetten 5 kez sipariş verildiğinde, 6’ncı siparişte Ye-Kazan’dan 1 adet orta boy pizza hediye edilerek pizza tutkunlarının diledikleri kadar yiyebilmeleri sağlanıyor.

Ye-Kazan ile kalabalık aileler, evlerde toplanan arkadaşlar, ne kadar yese de pizzadan bir türlü vazgeçemeyenler dilediğince pizza sipariş ederek enfes lezzetlere doyuyor.

dominos
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