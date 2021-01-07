SON DAKİKA
İSTANBUL DAHİL 6 İLDE PLANLI İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANACAK!
TRUMP HAKKINDA YAKALAMA KARARI!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Ocak 2021 13:41

Dondurulmuş şırdanın içinden bakın ne çıktı!

Adana’da, otomobildeki bidonlarda dondurulmuş şırdanların içine gizlenmiş 39 kilo 850 gram marihuana ele geçirildi.

Dondurulmuş şırdanın içinden bakın ne çıktı!
A+ A-

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekip, plakasını tespit ettiği aracı takibe alıp kent merkezinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın arka bölümünde tepki vermesi sonucu, koltuk üzerinde çuval incelendi.

Çuvaldaki yedi bidonda bulunan dondurulmuş şırdanların içerisinde marihuana olduğu tespit edildi.

Sürücü İ.E. (38) gözaltına alındı.

 

uyuşturucu , adana , marihuana , şırdan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM