Dr. Aytunç Yıldızlı Muhabbit'i kurdu

Muhabbit, 2017 yılında Dr. Aytunç Yıldızlı tarafından kurulmuştur ve 2020 yılında medya kolu Muhabbit.com yayın hayatına başlamıştır.

Dr. Aytunç Yıldızlı aynı zamanda Avalanche(AVAX) Foundation'ın yönetici üyeleri arasında yer almakta ve BloombergHT gibi platformlarda bitcoin ve blockchain alanında köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yıldızlı sözlerine şöyle devam etti "Ekibimiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda öncelikli olarak asıl amacımız bilginin doğruluğu ve güvenirliğidir. Yapılan içeriklerimiz için öncelikle bilgilerin güvenliği kontrol edilir ve uzman arkadaşlarımız tarafından içerikler oluşturulur. Sosyal medyada toplam 500.000 kullanıcı hazırladığımız içerikleri takip ediyorlar."

Türkiye'nin önde gelen blockchain ve kripto para haberlerini özel ve uzman ekibiyle hazırlayan Muhabbit bu alanda sektörde söz sahibi olmaya devam ediyor.

Dr. Aytunç Yıldızlı blockchain ve kripto para dünyası hakkındaki sözlerine devam etti: "Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi blockchain ve kripto para alanında da çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan blockchain günümüzde her ne kadar kullanılsa da ilerleyen dönemlerde birçok sektörün bu alanda yatırım yapması beklenmektedir.

Yerli ve yabancı pek çok firma şimdiden sektör hakkında çalışmalara başladılar. Önümüzdeki beş yıl içerisinde teknolojinin çok daha fazla ilerleyeceği ve sektörün gelişmeye devam edeceği öngörülmektedir."

Dr. Aytunç Yıldızlı tüm bunların dışında sektörün önemli isimleriyle soru-cevap şeklinde sundukları röportajlar ile ilgili sorularımızı da cevapsız bırakmadı.

"Artık kripto para, blockchain teknolojileri veya NFT herkesin yatırım alanı haline gelmiş durumda. Sektörün önemli isimleriyle röportajlar gerçekleştirerek aslında kullanıcıların aradığı cevapları aktarmaya çalışıyoruz. Röportajlarımızın çok büyük bir kitle tarafından takip edildiğini biliyoruz. Sektör gelişmeye devam ettikçe benzer uygulamalarımız da artarak devam edecek ve merak edilen her şeyi uzmanların bakış açısıyla kullanıcılarımıza aktarmaya devam ediyor olacağız." dedi.