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  3. 21 Ekim 2020 17:37

Dronla suçüstü yakalandılar

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Dronla suçüstü yakalandılar
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Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeyi dronla tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ö., M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T.'yi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada ise 1 karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA

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