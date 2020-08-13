Düğünlere saat sınırı getirilen illerin sayısı artıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, korona virüs ile ilgili olarak yeni alınan tedbirleri sıraladı. Karaloğlu, “Düğünlerde halay çekmek ve düğün sonrası araçlarla konvoy yapmayı bugünden itibaren kısıtlama kararı aldık. Akşam düğünler 19.30’da başlayacak, 22.30’da sona erecek. Gündüz düğünü ve benzeri etkinlikler ise 12.00’da başlayıp 15.00’da sona erecek şekilde karar aldık. Lokanta ve benzeri işletmeler ise yapılan uyarıları dikkate almazlar ise haklarında alınan kararlar iş yerlerinin önlerine asılacak” dedi.



Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıha kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıkladı. Düğünlerde halay çekmenin bugünkü kararla yasaklandığını aktaran Vali Karaloğlu, “Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30’da başlayacak, 22.30’da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00’da başlayıp 15.00’da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır” diye konuştu.



“Kafe ve restoran gibi yerlerde düğün nişan gibi eğlenceler yapılması yasak”

Son günlerde gündem olan korsan düğünlerin önüne geçilebilmek için de yeni kararlar aldıklarını açıklayan Vali Karaloğlu, "1 Temmuz sonrası ruhsatı olmayan kafe ve restoran gibi yerlerde de düğün nişan gibi eğlenceler yapılıyordu. Bugünden itibaren ruhsatı olmayan bu ve benzeri mekanlarda düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi toplantılar yapılamayacak yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Restoran ve kafelerde aldığımız kararlar ve genelgeler var kafelerde maalesef kurallara uyulmadığını biliyoruz ve denetlemelerde de bunu tespit ettik. İlk denetimde ihtar ikincide 3 bin 150 lira üçüncüsünde ise kapatma cezasında veriyoruz. Bundan böyle o iş yeri hakkında alınan tedbirler ve o iş yerinin kapısına yaptığınız ceza bildirimi ilanda aşacağız ki vatandaşta bunu bilip kendi sağlığını dikkate alsın” şeklinde konuştu.



65 yaş ve üstü vatandaşlara çağrı

Açıklamanın sonunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Karaloülu, koronavirüs hastalığında en büyük risk grubu 65 yaş üstü vatandaşlar olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Hasta profiline baktığımızda en çok hastamızın 65 yaş üstü olduğunu görüyoruz. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Akşam 16.00’dan sonra pazar yerleri ve toplu taşımalar gibi yerlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bulunmamasını rica ediyoruz. Büyüklerimiz bize yardımcı olsunlar ve herkes lütfen sokağa çıkarken maskesini taksın. Lütfen herkes temizliğine dikkat etsin hep birlikte el birliği ile virüsü yeneriz” ifadelerini kullandı.



GÜMÜŞHANE'DE DÜĞÜNLERE SINIRLAMA

Gümüşhane genelinde 6 yerleşim yeri karantina altına olan Gümüşhane’de olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salon ve kır düğünlerinin süresini 2 saatle sınırlandırdı.



Gümüşhane Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereği il, ilçe merkezi, mahalle ve köy sokaklarında, düğün salonları ve kır bahçelerinde yapılacak düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler bugünden itibaren 2 saati geçmeyecek şekilde yapılacak.

Daha önce alınan karar gereği en erken 10.00 en geç 23.30’a kadar sürecek olan bu tür faaliyetlerde bu saatler haricinde vatandaşların düğün yapılacak alanlarda toplu olarak bulunmaması için kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemler de alınacak.



Gümüşhane’de yapılan düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalınması nedeniyle böyle bir karar alındığı ifade edilirken, alınan bu tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilerek kanuni işlem yapılacağı ve adli işlemlerin başlatılacağına dair karar oy birliğiyle alındı.

TRABZON'DA DÜĞÜN GİBİ ETKİNLİKLERE 2 SAAT SINIRI

Trabzon'da düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresi 2 saatle sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve salgını engellemek amacıyla düğün törenlerine yönelik alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı vurgulandı.

Trabzon'daki düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi durumlarının yaşanan pandemi sürecinde salgının artmasına neden olacağı ve bu durumun da toplum sağlığı açısından riski artıracağı düşüncesi nedeni ile daha önce alınan düğün töreni tedbirlerine ilave tedbirler alınmasının gerek duyulduğunun altını çizildi.

Açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğundan ilimizde açık ve kapalı alanlarda, mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00'ye kadar sonlandırılmak şartıyla en fazla 2 saat olacak şekilde yapılmasına izin verilecek. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

KISITLAMA GETİRİLEN DİĞER İLLER

- Bursa ve Malatya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve benzeri etkinliklere 2 saat sınırlaması getirildi.

- Kayseri ve Karaman'da ise düğünlerin 3 saati geçmeyecek şekilde yapılmasına karar verildi.

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ilçe genelinde, düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonlar yasaklandı.

-Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımına, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerine kısıtlama getirildi.