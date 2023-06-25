Düğünü iptal ettiren taşlı sopalı kavga!
Batman'da genç bir çiftin düğününde çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de dahil olunca ortalık karıştı.
Genç çifte düğünü iptal ettiren kavga, Batman'ın kent merkezindeki Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çok geçmeden büyükler de katıldı.
SOPALAR KARIŞTI
Salonun dışına taşan sopalı kavgayı çevredeki vatandaşların haber vermesiyle, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİLER
Polis, tarafları güçlükle ayırırken, kavga nedeniyle düğünlerini iptal eden genç çift ise düğün salonundan ayrıldı.
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