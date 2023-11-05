Dünkü yağış da fayda etmedi! İstanbul'un barajlarında son durum

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 17.59'a geriledi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde birçok ilçede sağanak yağış etkili oldu. Ancak barajlara etkisi olmadı. İSKİ'nin verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 17.59'a geriledi.

Geçen yılın aynı döneminde barajların doluluk oranı yüzde 39.49 olmuştu.



5 Kasım itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: % 58,08

Darlık: % 20.05

Terkos: % 8.32

Alibey: % 3.82

Büyükçekmece: % 3.77

Sazlıdere: % 1.5

Pabuçdere: % 1.43

Elmalı: % 1.06

Istrancalar: % 1.12

Kazandere: % 0.86

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