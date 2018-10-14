Dünya tersine döndü, batının devleri artık Türkiye'yi taklit ediyor

Türkiye'nin Batılı ülkelerin attığı adımları takip ettiği dönem sona erdi. Türkiye'de ürettiği doğal güzellik ürünleriyle özellikle kadınların en çok tercih ettiği markalardan biri olan Acvit'in, dünya devi Palmolive'in de takibinde olduğu ortaya çıktı.

Bundan sadece birkaç ay önce Acvit Kozmetik CEO'su İsmail Çetin, Aydın Üniversitesi'nde öğrencilere ders verirken “Dünya’daki tek doğal ürünü biz üretiyoruz” demiş; öğrenciler de "Herkes doğal diyor. Siz doğal olduğunu ispatlayabilirisiniz” diye sormuştu.

İsmail Çetin öğrencilerin bu sorusunu ürünü kameralar önünde yiyerek yanıtlamıştı.

İşte o anlar:

Şimdi ise dünyaca ünlü bir kozmetik markası reklamında "sakın yeme" diyerek Acvit'i taklit etmeye başladı.

Palmolive markası "sakın yeme" sloganıyla başlattığı yeni ürün reklamında ürünlerinin doğal ve lezzetli olduğunu vurguluyor.

Dünyaca ünlü bir marka tarafından taklit edildiklerini söyleyen Acvit kozmetik Ceo’su Çetin konuyla ilgili olarak ”Türkiye’deki tek doğal ürün bizde var” diyerek yediği cilt maskesi ve şampuanı “Karın doyurmak için yemiyoruz. Kimse denemesin. Sadece doğallığını ortaya koymak için yiyoruz” dedi.

Çetin ayrıca medyada çok geniş yankı bulan ürün yememize atıf yapan kozmetik firması “Sakın yeme” diyerek Acvit’i taklit etmiştir” dedi.

MEYDAN OKUDU: "SİZ YİYİN DE GÖRELİM"

Çetin,”Taklitlerimizden kaçının çünkü Türkiye’de doğal kozmetiğin öncüsü Acvit Kozmetiktir. “Sakın Yeme” sloganı ile doğallığa vurgu yapan firma yetkililerine sesleniyorum.Bizde “sakın yemeyin” diyoruz.Ama kendimiz yiyoruz.Madem doğal diyorsunuz siz yiyinde görelim” dedi.

Çetin "Taklitlerimizden kaçının çünkü Türkiye’de doğal kozmetiğin öncüsü Acvit Kozmetiktir. “Sakın Yeme” sloganı ile doğallığa vurgu yapan firma yetkililerine sesleniyorum. Bizde “sakın yemeyin” diyoruz. Ama kendimiz yiyoruz. Madem doğal diyorsunuz siz yiyin de görelim” dedi. Çetin ayrıca "İthal kozmetiğe güvenmeyin. Yerli, milli ve doğal olan Acvit kozmetiğin kalitesi hepsinden daha iyidir” dedi.

Acvit Kozmetik CEO'su İsmail Çetin daha önce de firma olarak katıldıkları bir güzellik fuarında yine kameralar önünde kendi ürününü yemişti.

İşte o görüntüler: