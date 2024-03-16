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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda
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TCG Anadolu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni kapsamında Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde gerçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen geçit provasına katıldı.

İşte Çanakkale Boğazı'ndaki provalardan kareler:

TCG Anadolu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni kapsamında Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.
TCG Anadolu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni kapsamında Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

TCG Anadolu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni kapsamında Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

 

DHA

Etiketler tcg anadolu gemisi Dünyanın ilk SİHA gemisi çanakkale boğazı 18 mart
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