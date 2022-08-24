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Ebubekir Sofuoğlu, kalp krizi geçirdi

Ebubekir Sofuoğlu, kalp krizi geçirdi

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldıran Sofuoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı...

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun durumunu Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan duyurdu. Kaplan, “Ebubekir Sofuoğlu Hoca kalp rahatsızlığı geçirmiş, yoğun bakıma alınmış. Rabbim Şâfi ism-i şerîfiyle muamele etsin, Ebubekir Hoca bir an önce sıhhatine kavuşsun inşallah” ifadelerini kullandı. 

Sofuoğlu katıldığı bir televizyon programında söylediği ''Üniversiteler Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi neredeyse fuhuş evleri. Gördüklerim var, gelin gezdireyim'' sözleri ile tepki çekmişti.

Etiketler ebubekir sofuoğlu kalp krizi
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