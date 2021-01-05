Educaİstanbul ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti veriyor

Educaİstanbul’un yurtdışı eğitim danışmanlığında sunduğu hizmetler şu şekidedir:

Ücretsiz Danışmanlık

- Yabancı dil seviyeniz, eğitim amacınız ve ihtiyaç duyduğunuz eğitim saptanır.

- Eğitim almak istediğiniz ülkenin şartları maddi ve manevi olarak bütçeniz, istekleriniz doğrultusunda kıyaslanır.

- Eğitim almak istediğiniz süre için bütçeniz değerlendirilir.

- Kayıt ve kabul işlemleri süreci başvuracağınız ülke ve eğitim türü için size uygun tarihler belirlenir.

Ülke ve Eğitim Karar Verme Aşaması

- Eğitim almak istediğiniz ülkeye karar verdiğinizde farklı okullar, programlar ve konaklama alternatifleri hakkında detaylı bilgiler sunulur.

- Eğitim almak istediğiniz ülke ve okullarla bilgiler sunulur daha önce o ülke ve okullara tecrübe etmiş öğrencilerle tanışmanız sağlanır.

- Eğitim süreniz boyunca oluşacak tüm harcamalarınızı detaylı bir şekilde ayrıntılı ve farklı eğitim kurumları ve farklı eğitim programlar için karşılaştırmalı olarak hesaplanır.

Kayıt İşlemleri

- Karar verilen ülke, okul ve eğitim programı için kayıt şartları hakkında bilgi verilir ve kayıt formları doldurulur.

- Vize başvurunuz için o ülkenin gerekli gördüğü belgeler hakkında bilgi ve listeler sunulur.

- Eğitim almak istediğiniz okulla ilgili kayıt işlemleriniz gerçekleştirilir.

- Vize Başvuru Aşaması

- Vize için hazırlamış olduğunuz gerekli belgeler kurumumuzca sizden teslim alınır ve kontrol edilir.

- Vize formu danışmanınız tarafından hazırlanır.

- Vize müracaatı, müracaat edilecek ülkenin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

- Yazışmalar / Nihai İşlemler

- Vize işleminizden sonra istediğiniz konaklama seçeneğine göre, konaklama işlemleriniz gerçekleştirilir.

- Gideceğiniz ülkeye ulaşım için uçak biletiniz alınır.

- Eğitim alacağınız kurumun ücreti tahsil edilir.

Yolculuk Aşaması

- Uçuş saatinizden yaklaşık 2 saat önce havaalanında olmalısınız.

- Gideceğiniz ülkeye vardığınızda pasaport kontrolünde kurumumuz tarafından size verilen belgeleri göstermelisiniz.

- Havaalanından transfer işlemi istediğiniz takdirde sizi karşılayan görevliler konaklayacağınız yere kadar size eşlik edecektir.

- Eğitim Aşaması

- Eğitiminizin başladığı ilk gün seviye tespit sınavına girerek, eğitim öncesi yabancı dil seviyeniz belirlenir.

- Aynı gün size uygun bir sınıfta eğitime başlarsınız.

Eğitim süreciniz boyunca okul, konaklama gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm konularda Educaİstanbul Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak sizlere her türlü desteği sağlamaya devam etmekteyiz.

Neden Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmeti Almalısınız?

Yurtdışında eğitim almanın kolaylaştığı ve seçeneklerinin her geçen gün arttığı günümüzde ülkemizdeki öğrencilerin yurtdışında eğitim almaya olan talepleri artış göstermiştir. Ülke seçeneklerinin fazla oluşu, dil eğitimi, lisans ve yüksek lisans gibi çeşitli eğitim çeşitleri, vize süreci ve konaklama gibi ihtiyaçların maddi ve manevi en iyi şekilde sağlanması yurtdışı eğitiminizi maksimum seviyede olumlu geçirmek adına önemli kriterlerdir. Bu sebeple yurtdışında eğitim almak isteyen bir öğrencinin uzman bir danışman firma eşliğinde süreçleri aşama aşama ilerlemesi şüphesiz daha olumlu olacaktır.

Yurtdışında alınacak her türlü eğitim sizlere bir şey katacağı gibi bunu en üst seviyeye taşımak adına eğiti almak istediğiniz alan, eğitim/yabancı dil seviyeniz, eğitim almak istediğiniz ülke gibi sorulara karar verilmesi büyük önem taşımaktadır. Daha iyi bir eğitim süresi geçirmeniz maddi ve manevi olarak en iyi alternatifleri belirlemeniz açısından sürecin uzman danışmanlar tarafından yönetilmesi gerekir.

Başvuru yapılacak eğitim kurumlarını belirledikten sonra eksiksiz bir başvuru dosyasının hazırlanması gerekli belgeler ile başvuruların yapılması çok önemlidir. Bu yüzden yurtdışında bir eğitim programına başvuru süreci içinde konu hakkında uzman bir danışmanlık firmasından hizmet almak son derece faydalı olacaktır.

Okul başvurularından sonra alınan olumlu geri dönüş sonrası vize başvurularının yapılması ve vize için gerekli dokümanların hazırlanması bir diğer önemli konudur. Vize için gerekli belgeler ülkeden ülkeye ve kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu yüzden kesinlikle daha önce bu süreçleri yaşamış uzman bir danışman eşliğinde yürütülmelidir.

Eğitim almak istediğiniz alan, ülke ve eğitim kurumuna karar verdikten sonra vize kabulü ile yurtdışı eğitimi için önemli bir süreç geride kalmaktadır. Daha sonra eğitim başlangıcı için yolculuk, konaklama ve okul kayıt işlemlerinizin yapılması gerekmektedir.

Size uygun konaklama çeşidini yine danışman firman tarafından sağlanması maddi ve manevi anlamda büyük kolaylık sağlayacaktır. Okul yurdu, paylaşımlı ev gibi seçeneklerde danışman firma sizin yerinize iletişime geçerek tüm işlemleri sağlamaktadır.

Yolculuk aşamasında ise dilerseniz gideceğiniz ülkeye en uygun uçak bileti alınarak, ülkeye vardığınızda ise havaalanından karşılama ayarlanarak direkt kalacağınız yere ulaşımınız sağlanmaktadır.

Böylelikle siz bu süreçlerde en az hata ile uzman danışman yardımı ve desteğiyle daha hızlı ve daha ekonomik bir yol izlemiş olursunuz.

Butik (Sınırlı Sayıda Kişiye Özel ve Ücretsiz) Danışmanlık Hizmeti

Butik (Sınırlı Sayıda Kişiye Özel ve Ücretsiz) Danışmanlık Hizmeti ayrıcalıklarla dolu dünyasına hoş geldiniz.

Butik (Sınırlı Sayıda Kişiye Özel ve Ücretsiz) Danışmanlık Hizmeti; Türkiye’nin en butik yurtdışı eğitim firması Educaİstanbul’un, siz değerli müşterilerine özel bir ilgi ile ayrıcalıklı hizmet sunan, yurtdışı eğitim hizmetlerinde çeşitli avantajlar ve geniş içerikli bir eğitim, okul konaklama ve sosyal yaşam konusunda danışmanlık sağlayan bir hizmetler bütünüdür.

Türkiye’nin En Butik Yurtdışı Eğitim Firması Educaİstanbul sınırlı sayıda kişiye, kişiye özel ve kusursuz bir hizmet verir.

Size Özel Müşteri Temsilciniz Ve Eğitim Danışmanınız Hizmetinizde…

Kişiye özel yurtdışı eğitim danışmanınız bilgi birikimi, deneyimi ve "yakın ilgi, sınırsız güven" ilkesiyle sizi yakından tanır, beklentilerinizi anlar ve her türlü yurtdışı eğitim ihtiyacınız için size özel çözümler sunar.

Size özel yurtdışı eğitim danışmanınız, yurtdışındaki okulların yanı sıra sizin için alternatif oluşturabileceğini düşündüğü farklı seçenekleri, deneyimi, objektif yaklaşımı ve "Birebir Danışmanlık" avantajları ile birlikte size sunar, yurtdışında eğitim hedeflerinize ulaşmanız ve geleceğe yönelik planlarınızı gerçekleştirmeniz için en uygun olanı seçmenize yardımcı olur.

Detaylı bilgi için www.educaistanbul.com’u ziyaret edebilir, 0 212 963 01 44’ten bilgi alabilirsiniz.