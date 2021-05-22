  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ege'yi vuran fırıtna sonrası korkutan uyarı: Daha şiddetlisi geliyor

Ege'yi vuran fırıtna sonrası korkutan uyarı: Daha şiddetlisi geliyor

Ege'yi vuran fırıtna sonrası korkutan uyarı: Daha şiddetlisi geliyor

Dün, özellikle Ege'de etkili olan ve onlarca tekneyi batıran fırtınayla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, bu tür doğa olaylarını görmeye devam edeceğimizi belirtti.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün özellikle İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan fırtına tekneleri batırmış, çatıları uçurmuştu. Bu tür doğa olaylarının devam edip etmeyeceği merak edilirken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuyla ilgili CNN TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"AFETLER DEVAM EDECEK"
Artık bunları göreceğiz, iklim değişikliğinin 1 derecelik artışı bu olayları yüzde 60 civarında artırıyor. Sıklaşarak ve şiddeti artarak göreceğiz. Vatandaşın artık meteorolojiyi takip edip ona göre önlem alması lazım. Bu tür afetler daha devam edecek. Bizim artık bu konuları oturup konuşmamız lazım.

Bir kanun da çıkacak yakında iklim değişikliğiyle ilgili. Hızlı bir şekilde bunları yapmamız lazım. Belediyelerin öncelikle iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleyi ilk sıraya koyması lazım.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TURİZM SEZONU HABERLERİ
Artık güney bölgelerimizde temmuz-ağustosta deniz turizminin olması zor. Çünkü aşırı sıcak olacak. Turizmi ikiye bölmek lazım. Mart-Nisan-Mayıs, Eylül-Ekim-Kasım gibi deniz sezonlarını bölmemiz lazım.

Etiketler orhan şen uyarı fırtına
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: 10 bin kişilik istihdam sağlanacaktır
14 yıllık eşini bırakıp başka bir kadına kaçmıştı: Stüdyoda yüzleştiler
Mahkeme TOKİ'nin projesini iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöp oldu
Meteoroloji'den 10 ile toz fırtınası uyarısı: İşte il il hava durumu
Sahillerde yeni dönem: Bu yıl ilk kez uygulanacak
Dikkat çeken Sedat Peker iddiası: Dubai'de değilmiş
Sivas'ta silahlı arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var
Okurken kanınız donacak: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim
Bülent Arınç'tan Sedat Peker'in videolarına ilişkin açıklama
Fiyatlar güncellendi: İşte marka marka en ucuz otomobiller