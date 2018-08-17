20 bin öğretmen için ön başvuru tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından, öğretmen adayları takvimi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10 Ağustos’ta eğitim editörleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalar yaptı.

Ziya Selçuk, eğitim editörleri ile bir araya geldiği toplatıda yaptığı açıklama şöyle:

"Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer’in Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir’ diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis’in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey. Tasarrufun son derece önemli olduğu bir dönemde bu, Cumhurbaşkanımızın bir hediyesidir öğretmenlere. Tamam ben çok ısrar ettim, istirham ettim ama o tasarruf atmosferinde bence gerçekten hediye. Şükran borçluyum. Çünkü bu çocuklar çok sıkıldılar, çok sıkıntılılar.

20 bin kişi az-çok diyebilirsiniz. Aslında toplamda 650 bin kadar öğretmen adayı var, ancak hepsi talepkar değil. Benim tahminim 100 bin civarında acil talepkar var. Türkiye bunu 4-5 senede döndürebilecek bir pozisyonda. Ancak bizim bütün bu meslek liselerini ara kademede yöneltebildiğimiz bir durumda, yukarı çıkan öğrenci sayısını azalttığımızda ortaöğretimde çok ciddi bir dönüşüm gelecek. Onun birtakım doğurganları olacak. Onlarla birlikte bütünsel düşündüğümüzde bizim bu gençlere başka çözümler önermemiz lazım. Sadece öğretmenliğin kapısında bekleyerek olmaz. Daha yaratıcı çözümler üretmeliyiz." dedi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ KPSS İLE OLACAK?

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. 2018 KPSS-ÖABT sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Bu tarihe kadar Milli Eğitim Bakanlığı resmi atama takvimi ve kılavuz duyurusunu yayımlarsa atama 2017 KPSS puanları ile olur, 31 Ağustos'tan sonra yayımlanırsa 20 bin öğretmen ataması 2018 KPSS-ÖABT puanları ile olması bekleniyor. Öğretmen adayları bu atamanın 2017 KPSS puanları ile olması için sosyal medya üzerinden seslerini Bakan Ziya Selçuk'a iletiyor. Atamanın hangi puan türünde olacağına Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek.