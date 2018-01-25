Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

13-14 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF sınav sonuçları belli oldu. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖF sınav sonuçları sonrası gözler notlara çevrildi. İşte AÖF geçme notları ve AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı...
AÖF sınav sonuçları açıklandı. 13-14 Ocak AÖF final sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce öğrenci, haberimizin içeriğinde yer alan AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı ve AÖF sınav geçme notlarını öğrenebilir, AÖF sonuçları ile ilgili tüm bilgileri bulabilir.
SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
SINAV SONUÇ İTİRAZI
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından erişime açıldı. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden çıkmış sınav soruları linkine tıklayarak ulaşabiliyorlar.
MAZERET SINAVI
Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.