AÖF, sınavlara girmeyen öğrenciye indirimli kart vermiyor

Çomaklı, Habertürk’te katıldığı canlı yayında “Bizde pasif öğrenci denilen kaydını yenilemeyen öğrencidir. Kaydını yapmayan öğrenciye kimlik kartı verilmediği için bu kişiler öğrenci indiriminden yararlanamıyor” dedi.

Açık öğretim sisteminde 1 milyon 50 bin kişi olduğunu belirten Çomaklı, sınava girmeyenlerin sayısının yalnızca bin, iki bin kişi civarında olduğunu kaydetti.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde 2.2 milyon öğrencinin pasif durumda olduğu belirtilmişti.