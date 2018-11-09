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  4. 09 Kasım 2018 13:51

Bakanlık harekete geçti; eğitim şehirleri geliyor !

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin "2023 Eğitim Vizyonu" ile "Tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız" dedi.

Bakanlık harekete geçti; eğitim şehirleri geliyor !
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Çeşitli açılış ve ziyaretler için Kayseri'ye giden Selçuk, Kayseri'nin eğitim açısından asla gözlerinin arkada kalmadığı şehirlerin başında geldiğini söyledi.

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Kentin eğitimde iyi durumda olduğunu ifade eden Selçuk, "İyi durumda olması bizim için mühim. Ancak iyi ne demek, iyinin iyisi var. Kayseri, uluslararası standartlarda nerededir, öğretmen niteliği konusunda nerededir, bizim dünyayla yarışımızda nerededir, bu sorularımıza muhataplığı da söz konusudur" diye konuştu. 

"Bundan sonra daha büyük hamlelerle alacağımız yollar var" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Güzel hizmetlerin açılışını yapacağız bugün. Hayırseverlerin bu konudaki girişimleri, bizim Türkiye'nin her yerinde Kayseri'yi örnek vermemize sebep oluyor. Başka şehirlerde Kayseri'yi örnek verince 'Onlar zengin' diyorlar, ben de diyorum ki onların gönlü zengin, parası olan yapmaz hayır, gönlü zengin olan yapar. Bizim tüm Türkiye'den beklentimiz bu. Türkiye, 2023 Eğitim Vizyonu ile inşallah eğitimde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliğinde, liderliğinde yeni bir atılıma başlayacak. Bu atılımla beraber de Türkiye'nin dünyayla rekabeti, sürdürülebilir kalkınmaya olan hizmeti konusunda yeni ufuklar açılacak diye düşünüyoruz. Bu yönde elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz. Ben buna derinden inanıyorum. Kayseri gibi şehirlerin öncülüğünde tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız."
 
 
 

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