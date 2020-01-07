Bilişim Teknolojileri dersinde karton bilgisayarlarla bilgisayar dersi!

Diyarbakır‘ın Eğil ilçesindeki Şehit Mehmet Aygün Ortaokulu öğrencileri, okulda bilişim sınıfı olmadığı için karton ve kağıttan bilgisayar yaptı. Öğrencilere tasarımı yaptıran bilişim teknolojileri öğretmenleri olan Orkun Şahin, okullarında imkan olmadığı için öğrencilere bilgisayarı böyle tanıtmak istediğini anlattı.

Maket bilgisayarlara “Teknolojisiz Tasarım Projesi” diyen Şahin, tahtaya bilgisayarın parçalarını çizdi ve öğrencilerden karton ve kağıt kullanarak bu resim doğrultusunda evde bilgisayar ekranı, klavye ve fare yapmasını istedi. Öğrenciler evlerinde yaptıkları bilgisayar aksesuarlarını sınıfa getirirken, öğretmenlerinin yazıcıdan çıkarıp dağıttığı harflerle de klavyeyi oluşturdu. Öğretmen Şahin gerçek bir bilişim sınıfı istediklerini söyledi ve şöyle konuştu:

“Hazırladığım proje ile tahtaya bilgisayarın parçalarını çizdim. Çocuklardan bu parçaları evlerinde kendi imkanlarıyla, anlayabildikleri ve yapabildikleri kadarını hazırlayıp getirmelerini istedim. Kimi fare kimi klavye kimi de ekranı yapıp getirdi. Bu projede amaç çocukların bir nebze de olsa bilgisayarı görmeleri. Bilişim sınıfımız yok ama önlerinde bir bilgisayar varmış gibi, ekran karşısına geçip bu dersi biraz da olsa hissetmelerini ve sevmelerini istedim.”

‘EN BÜYÜK HAYALLERİ GERÇEK BİLGİSAYARA DOKUNMAK’

Projenin çocuklarla teknoloji arasında bir köprü kurduğunu ve verimli olduğunu söyleyen Şahin “Bilgisayarları gerçek değil, maket ama en azından bilgisayar başına oturmayı, klavyenin, farenin veya klavyenin nasıl bir şey olduğunu, bilgisayar başında nasıl dik bir şekilde oturmaları gerektiğini, fareyi nasıl kavramaları gerektiğini somut olarak öğrenmiş oldular” dedi.

Çocukların en büyük hayalinin gerçek bir bilgisayara dokunmak ve dersi bilgisayar üzerinden öğrenmek olduğunu aktaran Şahin, projeden olumlu dönüşler aldığını belirtti ve çocuklardan “Aşağıda boş bir sınıf var, orayı temizleyip bilişim sınıfı yapabiliriz”, “Keşke bilgisayarımız olsa” şeklinde tepkiler aldığını ifade etti.

‘DOKUNMUŞ GİBİ HİSSETTİM’

Öğrencilerden Sevda Aslan, öğretmenlerinin uyguladığı projeyi beğendiklerini söylerken, “Daha önce hiç bilgisayar kullanmamıştım. Bilgisayarın nasıl bir şey olduğu kafamda canlandı. Hocamız hangi tuşun ne işe yaradığını anlattı. Bilgisayarı sadece televizyonda görmüştüm. Daha önce hiç dokunmamıştım” dedi.

Öğrenci Suna Malçok “Daha önce hiç bilgisayara dokunmadım. Evde bunu yaparken, dokunmuş gibi hissettim, güzel bir duygu oldu içimde” derken, Muhammed Malçok ise “Bilgisayar gördüm ama hiç dokunmadım. Çok güzel bir duyguydu. Bilgisayar olmadan öğretmenimiz bize bilgisayarı öğretiyor. Ona teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.