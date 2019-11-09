Bir skandal iddia da Ankara'dan: ''Öğretmen, oğlumu istemiyor''

Milli Eğitim Bakanı’nın Aksaray’daki olayı münferit olarak nitelemesine rağmen benzer iddialar gelmeye devam ediyor. Ankara’da Eryaman Türkkent İlköğretim Okulu’nda G. isimli öğrencinin öğretmeni tarafından istenmediği öne sürüldü.

Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre daha önce Rehberlik Araştırma Merkezi’ne (RAM) yönlendirilen G. burada verilen rapor doğrultusunda okulda özel eğitim sınıfına alındı. Sınıfta bulunan 4 öğrenciden biri olan G.’nin annesi Meltem Şahinkoç hiperaktivite ve dikkat eksikliği sorunu olduğunu söyledi. Şahinkoç, G.’nin öğretmen S.A. tarafından sınıfta istenmediğini öne sürdü.

G.’nin bazı ilaçlar kullandığını ifade eden Şahinkoç, “Öğretmenine durumu izah ettik, ilaçları geçici olarak kullandığını ve bırakacağını söyledik. Öğretmeni telefon açıp ‘G.’nin hiperaktivitesi geçene kadar okula gelmesin” dedi. Ben bu konuyu CİMER’e taşıdım ama ret yanıtı geldi. Şimdi nasıl yapacağımızı bilemiyorum” dedi.

Şahinkoç tekrar RAM’a yönlendirildiklerini ve pazartesi günü karar verileceğini aktardı: “Şu an okula devam ediyor. Pazartesi sabahı RAM’da kurul değerlendirmesi var. Kurul nihai kararı verecek. Ne kadar mutlu ya da ne kadar eğitime devam edebilecek orada o öğretmenle ben de bilmiyorum.”

İddiaları sorduğumuz öğretmen S.A. ise “Hiperaktivitesi geçene kadar okula gelmesin” demediğini ifade etti.

Öğretmen sadece RAM yönlendirmesi yaptığını söyledi.