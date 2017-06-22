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  4. 22 Haziran 2017 10:40

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet töreni !

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet törenine öğrencilerin protestosu damgasını vurdu.

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Geçtiğimiz yıl rektör ataması ve protestolarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde, mezuniyet törenine de öğrencilerin tepkisi damga vurdu. Rektör Mehmed Özkan konuşma yaptığı sırada öğrenciler kürsüye sırtını döndü.

Özkan sahneye çıktığı sırada kürsüye sırtını dönen öğrenciler, alkışlarla da protestolarını sürdürdü. Protestoya töreni izleyen veliler de destek verdi.

Rektör Özkan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmıştı. Özkan, rektörlük seçimlerinde aday değildi. Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Gülay Barbarosoğlu’nun atanmamasına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti.

 

DHA

mezuniyet , protesto , boğaziçi üniversitesi