Çocuk kitabında mide bulandıran cinsel istismar satırları

Halime Erdoğan’ın ‘Hayalci Çocuk’ isimli çocuk kitabında yer alanlar okurları ve ebeveynleri kızdırdı.

Sözcü gazetesinden Sercan Meriç'in ahberine göre kitabın 58’inci ile 61’inci sayfalarında bir çocuğun tecavüze uğraması anlatılıyordu. 6-10 yaş arası çocuk okurlara yönelik satışı bazı internet sitelerinde de devam eden kitap, geçtiğimiz yıl Mart ayında Pusula Yayıncılık etiketiyle basılmıştı.

Söz konusu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşan okurlar, hem yazara hem de yayınevine tepki gösterdi. Kitapla ilgili açıklama yapan yayınevinin yönetmeni Özlem Gündoğdu, kitabı piyasaya sürdükten bir ay sonra toplattıklarını açıkladı. Yazar ile konuyu görüştüğünü ifade eden Gündoğdu, “Yazarla görüştüm, farkındalık yaratmak için bunu yazdığını söyledi. Geçen yıl 1000 baskı yapmıştık, çoğunu toplattık. Piyasada satışı da yapılmıyor. Biz de çok üzgünüz böyle bir şey olduğu için” dedi.