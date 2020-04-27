İşte EBA TV'nin en az izlendiği ilimiz

Eğitim-Sen Diyarbakır 1,2 ve 3 No’lu şubeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, salgın nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için uzaktan eğitim sağlayan EBA ile ilgili bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Türkiye’de 18 milyon öğrencinin kayıtlı olduğu sistemde Diyarbakır’dan 455 bin 978 öğrencinin bulunduğu belirtildi. Ancak sisteme giriş yapabilen öğrenci sayısının çok düşük olduğu belirtilen açıklamada, “Uzaktan eğitimle beraber EBA’ya giriş yapabilen öğrenci sayısı 14 bin 888’dir,yani yüzde 3.2. Bu yüzdeliğin ayrıntılarına bakınca daha çok Kayapınar ilçesinde, ekonomik koşulları görece iyi olan öğrencilerin yüzde 14,2 erişim sağladığı görülmektedir. Kırsala gittikçe bu oran düşmektedir. Sur ilçesindeki 25.032 öğrencinin sadece yüzde 2.5 EBA’ya giriş yapabilmiştir. Kocaköy ilçesinde yüzde 1,11 Eğil’de ise yüzde 0,68. Kısacası zor olan eşitsiz koşullar ilimizde ve de bölgede tabloyu daha vahim hale getirmektedir. Tüm bu veriler gösteriyor ki öğrencilerimizin bu eşitsiz yarışta kendilerini başarılı ve yeterli hissetmeleri mümkün değildir. Yaşıtları uzaktan eğitimden yararlanırken kendisi bunun dışında kalan öğrencinin hissedeceği şey ancak üzüntü ve umutsuzluktur. Yarışmacı eğitimde daha dezavantajlı duruma gelmedir” denildi.

"KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARILACAKTIR"

Amerika'nın Sesi'nden Mahmut Bozarslan'ın haberine göre, öğrencilerin sisteme girememesinden öğretmenlerin sorumlu tutulduğunu savunan Eğitim-Sen yönetimi, bu duruma tepki gösterdi. Öğretmenlerin asli görevleri olmayan alanlarda çalıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Uzaktan eğitim süreci ve uygulamaları öğretmenlerde de mağduriyet yaratmaktadır. Eğitimin aracı olmayan araçları kullanmaya zorlanmaktadır. Hem bakanlık hem de il ve ilçe ile okul müdürlükleri tarafından baskıya maruz kalınmaktadır. Eğitimde var olan sorunlar görmezden gelinerek tüm sorumluluk öğretmene yüklenmekte, EBA’ya giriş yapmayan öğrencilerden öğretmenler sorumlu tutulmaktadır. Ailelerin ekonomik sorunlarını çözüp tablet alma ve internete bağlanma sorununu çözme öğretmenlerin görevi mi? Ayrıca Vefa gurupları gibi bir öğretmenin asli görevi ve uzmanlık alanıolmayan başka görevler öğretmenler adına planlanmakta bu sürece iradesi dışında zorlanmaktadır. Bu alanda eğitimli olmayan ve hiç bir tedbir alınmadan eğitimciler görevlendirilse salgının topluma bulaşması daha çok olacak, Kaş yapalım derken göz çıkarılacaktır."

Eğitim-Sen eğitim alanında yapılacak değişikler ve planlamalar sürecine eğitimciler ve sendikaların katılması çağrısı da yaptı.