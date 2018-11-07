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  4. 07 Kasım 2018 18:14

MEB Bakanı Selçuk'un hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş'ta bir ilkokul, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulamasını hayata geçirdi.

MEB Bakanı Selçuk'un hayali gerçek oldu
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Kahramanmaraş'ta bir ilkokul, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulamasını hayata geçirdi.

Bakan Selçuk'un katıldığı bir programında "Biz hepimiz öğrenme  yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın 'Gözetimsiz sınav yapıyoruz.' desin,  isterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun." sözlerinden yola  çıkan merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulunda Öğretmenler Kurulu  "gözetimsiz sınav" uygulanması yapılması kararı aldı.

Okulda "Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla uygulanmaya  başlanan sistemde öğrenciler öğretmensiz sınıflarda sınava giriyor.

Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz, gazetecilere yaptığı  açıklamada, Milli EğitimBakanı Ziya Selçuk'un açıklamasından yola çıkarak  gözetmensiz sınav yapmaya karar verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Sınav haftasındayız ve okulumuzda önemli bir projeyi gerçekleştirdik. Bu hafta öğretmenlerimiz gözetimsiz yazılı yapmaya başladı. Geri dönüşler mükemmel. Öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılılarına devam ediyorlar. Biz de bunu istiyoruz. Davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz. İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Yaparak, yaşayarak  ve uygulayarak eğitimi burada bire bir aktarmak istiyoruz."

Sınavdan çıkan 4. sınıf öğrencilerinden Kaan Sarı ise yazılılarının  iyi geçtiğini aktararak "Öğretmenimiz yanımızda yoktu. Bizim birbirimize  bakmayacağımıza da güveniyordu. İyi bir sınav yaptık." dedi.

İbrahim Yıldırım da kopya çekmeden, akıllarında kalanlarla soruları  çözen öğrenciler olduklarını söyledi.

İlayda Güneş de öğretmenleri olmadan girdikleri sınavı hiç kimseye  bakmadan bitirdiklerini ifade etti.

AA

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