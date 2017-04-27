MEB TEOG 2 genel değerlendirmesi

Okuma alışkanlığı olan, konuları takip eden öğrenciler bir adım önde olup, çalışma temposu çok yüksek olmayan öğrencilerinde çözebileceği düzeyde olduğu görülmüştür. Matematik soruları Türkçe kadar olmasa da önceki senelere göre daha kolay olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Matematikte yüksek doğru sayısına sahip olmak öğrencinin alt yapısının olup olmamasıyla ilgilidir. Alt sınıflarda matematik dersine ilgili olan öğrencilerin daha rahat çözüme ulaştığı söylenebilir. Din soruları yorum içeren sorulardan oluştuğu ve biraz zorlayıcı olduğu görülmüştür. Fen bilimleri sınavının son dönemdeki en kolay sorulardan oluştuğu söylenebilir. Sorular hemen her soru bankasında olan soru tarzlarından oluşmuştur. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı anlaşılabilir, yorum içeren, çok zorlayıcı olmayan sorulardan oluşmaktadır. Özellikle özel okulda okuyan öğrencilerin İngilizce sorularını kolaylıkla çözdüğü görülmüştür. Sınavın göreceli olarak kolay olması puanların belirli dilimlerde yoğunlaşacağını göstermektedir. Bu durumda öğrencilerimizin kalan okul sınavlarına iyi hazırlanarak mümkün olduğu kadar yüksek puan almaları faydalı olacaktır. Yerleştirme puanının yüksek gelmesi yüzdelik dilimi etkilediği için “TEOG bitti ders çalışma bitti” gibi bir rehavete kapılmamak gerekir.

Sonuç olarak MEB artık bu sınavları bir okul sınavı kıvamına getirmiştir. Sınav hazırlığı yapan öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken şey; çıkmış soruları çözmek, dersi iyi takip etmek, çok yorulmadan ve oyun oynamayı bırakmadan sınava hazırlanmaktır. Ortaokul süresince derslerini takip ederlerse TEOG sınavında istedikleri hedeflere rahatça ulaşabilirler.

Erdem Çıplak

Mektebim Okulları Eğitim Koordinatörü

FEN BİLİMLERİ, İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK VE İNGİLİZCE DERSLERİ DEĞERLENDİRMELERİ

FEN BİLİMLERİ: BİLGİYİ ANALİZ EDEN VE SENTEZ YAPAN ÖĞRENCİ KAZANIR

2.Dönem TEOG Fen bilimleri adına sorular kazanımlara uygun olup kazanım dışı soru bulunmamaktadır. A kitapçığına göre %40 kolay sorular (1-5-7-11-12-15-16-18.sorular), %50 orta zorluktaki sorular (2-3-8-9-10-13-14-17-19-20.sorular), %10 ayırt edici sorular (4 ve 6.sorular) dır.

1.dönem TEOG fen bilimleri Ortak Sınavı’ na göre daha yoruma dayalı soru tipleri bulunmaktadır. Konu ve kazanım dağılımı adına İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme, Basit makineler Ünitelerinden ve ışık konusundan hiç soru sorulmamıştır. TEOG-1 sınavında olduğu gibi bu sınavda da matematiksel işlem sorusu sorulmamıştır.

TEOG-2 Fen Bilimleri sınavı, orta zorluk derecesinde bilgi ve okuduğunu anlama, analiz ve sentez sorularından oluşmaktadır. Birden fazla kazanımın bir arada bulunduğu, konular arasında bağlantı kurulması gerektiren sorular içermektedir. Zorluk düzeyi düşük, ancak yoruma dayalı soruların bulunduğu bir sınavdır. Bilgiyi analiz eden ve sentez yapan öğrenci kazanır.

Orta Okullar Koordinatörü/Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

Mustafa ARSLAN

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

27 Nisan 2017 tarihinde uygulanan Merkezi Ortak Sınavı, T.C. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorulara genel olarak baktığımızda, soruların müfredata uygun olarak hazırlandığını görmekteyiz. Okulumuzdaki gerek müfredat planı, gerekse ders içerikleri ile hazırlanan materyaller sınavla örtüşmüştür. Sınavda bilgiyi sorgulayan ve öğrencileri zorlayabilecek tek soru, “İzmir İktisat Kongresi kararları ile Kalkınma hamlelerinin eşleştirilmesi ”sorusudur.

Sorular geçen yıllar ile kıyaslandığında daha kısa ve zorluk derecesinin daha düşük olduğu söylenebilir. Sınavdaki; Cumhuriyetçilik ilkesinin tanımı verilerek hangi inkılap hareketinin Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilişkili olduğu sorulan soru, “üniteler arası ilişkilendirmeye dayalı” tarzda oluşturulmuştur. Geçen yıllara nazaran aynı soru içerisinde birden çok konu hakkında bilgi ölçülmeye çalışılarak kazanım yelpazesinin geniş tutulduğu sorulara çok az yer verilmiştir.

Sorular beklenildiği gibi okuduğunu anlama ve yorumlama gücünü kullanabilen öğrencilerin çözebileceği niteliktedir. Soru kökleri açık, anlaşılır ve çelişkiye yer vermemektedir. Konulara iyi hazırlanan öğrencilerin çok zorlanmayacağını, düzenli çalışan ve en önemlisi okuma alışkanlığı olan her öğrencinin yapacağı kolaylıkta sorular olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Özellikle bazı soruların cevapları; “Milli birlik ve beraberlik”, “Bağımsızlık” ve “Milli egemenlik” kavramları olması, öğrencilerin güncel konuları takip etmesi gerçekliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Erhan YILDIRIM

Mektebim Okulları Tarih Bölüm Başkanı

İNGİLİZCE

İngilizce soruları MEB kazanımlarına uygun sorular olduğu görülmüştür. 15.16.17.18.19. ve 20. sorular dikkatli okuyarak kolay çözülebilen kısa paragraf sorularıdır. 9 diyalog, 2 tablo okuma 3 görsel soru vardır.

Cooking ünitesinden hiç soru sorulmamıştır.

Geçen yıla göre daha kolay ve net bir sınav olup, çeldirici herhangi bir soru yoktur ve sorular doğru okuma ile rahat çözülebilecek soru türleridir. Dolayısıyla bu soru türleriyle öğrenciler sıkça karşılaşmışlardır.

Devlet kitabını dikkatli işleyen ve çok soru çözen öğrenciler için kolay bir sınav olmuştur. Kelimeleri çalışmış olanlar için zorlayıcı bir sınav olmamıştır.

Kadriye VARIŞ

Mektebim Okulları Yabancı Diller Koordinatörü