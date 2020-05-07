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BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: ''SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI''
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  4. 07 Mayıs 2020 16:04

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını belirtirken Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) açık, EBA TV'nin yayında olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması
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Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:
"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

AA

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