MSÜ sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 18 Mart 2018'de yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) değerlendirilme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarına, 12 Nisan 2018 tarihinde saat 14.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi

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