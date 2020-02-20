ODTÜ karıştı! TGB'lilere karşı eylem yaptılar

ODTÜ öğrencileri rektörlük önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. “ODTÜ ayakta AK Parti'ye direniyor sloganları” atan öğrenciler, son günlerde ODTÜ’ye yönelik artan baskı ve saldırılara dikkati çekti.

Yapılan açıklamada, “ODTÜ, iktidar tarafından yıllardır baskı ve saldırılar ile sindirilmeye çalışılıyor. ODTÜ bileşenleri ise bu saldırılara karşı mücadele birikimlerini gün geçtikçe arttırıyor. Bu provokasyonlarla ODTÜ öğrencilerinin birlikteğini bozarak kendine alan açmaya çalışan iktidar bir yenisini daha geçtiğimiz günlerde denemeye çalışmıştır” denildi.

Açıklamada TGB’lilerin provokasyon girişimleri de hatırlatılarak, “18 Şubat günü okulda arkadaşlarımızı tehdit eden TGB'li faşistler okuldan öğrenciler tarafından kovulmuştur. Kendilerini ‘ODTÜ Biziz’ gibi tanıtanların ne ODTÜ ile bir bağı vardır ne de ODTÜ'nün demokratik yapısı ve geleneği ile. 18 Şubat günü kovulmaları onlara yetmemiş olacak ki TGB’li çeteler diğer üniversitelerde provokasyonları ile isimleri oldukça bilinen kişileri dışarıdan alarak 19 Şubat günü kampüsün demokratik üniversite ortamını bozarak üniversite içerisinde provokasyon yaratmak istemişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

SORUMLU ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ

"TGB’lilerin karşısında onları üniversite içerisinde istemeyen, öfke duyan yüzlerce öğrenci ile karşılaştığının" altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Faşistlerin provokasyon yaratma istekleri ise yemekhane içerisinde öğrencilere biber gazı sıkan ve kaba kuvvet uygulayan polis tarafından korunmuştur. Orada bulunan ve bu provokasyona ses çıkaran arkadaşlarımıza faşistler saldırırken iç hizmetlere bağlı güvenlik birimi yalnızca izlemekle yetişmiş ve dahi bu güruhu koruyup kollayarak ODTÜ öğrencilerine müdahale etmiştir. İç hizmetler bu tutumuyla bir kere daha ‘biz her iki tarafı da koruyoruz’ minvalindeki söylemlerinde ne kadar samimiyetsiz ve suçlu olduklarını kanıtlamıştır. Kolluk güçlerinin ve iktidarın üniversitelerdeki uzantısı olan TGB’li çetelerin kampüse bu kadar rahat girmesindeki esas sorumlu ODTÜ Rektörlüğü'dür.

Dışarıdan gelen çetelerin ellerinde coplarla öğrencileri tehdit etmesi ve yaralamasına göz yuman ODTÜ rektörü Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamayacağını bir kez daha kanıtlamıştır. Biz ODTÜ öğrencileri olarak devletin uzantısı olan TGB ve türevlerini okulumuzda asla barındırmayacağız ve 19 Şubat günü nasıl yüzlerce öğrenci refleksif bir şekilde bu faşistleri kovduysa bu her zaman böyle olacaktır. Odtü bileşenlerine, demokratik kamuoyuna çağrımız ODTÜ'de baskılara karşı verdiğimiz mücadelenin yanında olmalarıdır.”