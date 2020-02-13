Türkiye, Suudi Arabistan'ın bile gerisinde kaldı!

Uluslararası düşünce kuruluşu Academic Ranking of World Universities (ARWU) üniversite sıralamalarını geçen haftalarda açıkladı. Listede ilk 500’de Türkiye’den sadece İstanbul Üniversitesi yer aldı. Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre listede Suudi Arabistan’dan 4, Güney Afrika’dan 5, Yeni Zelanda’dan ise 4 üniversite kendine yer buldu.

Listede ilk 500’de 137 üniversiteyle ABD ilk sırada yer aldı. ABD’yi 66 üniversiteyle Çin ve 36 üniversiteyle İngiltere yer aldı.

Listede ilk 10’da yer alan ülkeler ve üniversite sayıları şöyle:

- Amerika Birleşik Devletleri: 137

- Çin: 66

- İngiltere: 36

- Almanya: 30

- Avustralya: 23

- Fransa: 21

- Kanada: 18

- İtalya: 16

- Japonya: 14

- İspanya: 13

Türkiye ise 12 ülkeyle birlikte listeye sadece 1 üniversite sokabildi. Türkiye listede Suudi Arabistan’ın dahi gerisinde kaldı. Listede birden fazla üniversiteyle yer alan ülkeler şöyle:

İsviçre (8), Hollanda (12), İsveç (11), Belçika (7), Danimarka (5), Singapur (2), İsrail (6), Norveç (3), Finlandiya (5), Rusya (4), Güney Kore (11), Suudi Arabistan (4), Avusturya (6), Brezilya (6), Portekiz (4), İrlanda (3), Güney Afrika (5), Yeni Zelanda (4), İran (3), Polonya (2), Yunanistan (2).