YÖK'ten ''tezsiz yüksek lisans'' açıklaması !

Değişen yönetmeliğe göre artık tezsiz yüksek lisans derecesine sahip adaylar da öğretim üyesi olabilecek.

YÖK ayrıca yapılan yeni düzenleme ile "araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma" şartını da kaldırıldı.

Üniversitelerde öğretim görevlisi kadrosuna başvurmak için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranıyordu.

“BİZ BOŞUNA MI OKUDUK”

Değişen yönetmeliğe göre artık tezsiz yüksek lisans derecesine sahip adaylar da öğretim üyesi olabilecek. YÖK’ün bu kararına, öğretim görevlisi olabilmek için tezli yüksek lisans yapan akademisyenler sosyal medyada “biz boşuna mı Yüksek Lisans tezi hazırladık”, “biz boşuna mı okuduk” diye tepki gösterdi

"BİZ DE BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİK"

YÖK, söz konusu kararlar hakkında Odatv'ye açıklamada bulundu. Açıklamada, söz konusu kararların açılan dava sonucunda alınan Danıştay kararı olduğu, YÖK tarafından alınan bir karar olmadığı belirtildi. Açıklamada, Tezsiz yüksek lisans mezunlarının da öğretim görevlisi olabileceği ve araştırma görevlilerinde aranan 35 yaş üstü şartının kaldırılmasının YÖK tarafından alınmış bir karar olmadığı belirtildi.

YÖK tarafından Odatv'ye yapılan açıklama şöyle:

“Akademik ve bilimsel olarak son dönemlerde kaliteyi yükseltici kararlarımıza ters bir durum oluşturan bu düzenleme YÖK’ün iradesiyle değil tamamen yargının kararı dolayısıyla yapılmak zorunda kalındı. Yeni YÖK olarak biz akademide kalite çıtasını yükseltici kararlara imza attık, atmayada devam ediyoruz. Bizim vizyonumuza ne yazık ki tezat bir karar.”

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin ilgili kısmı şöyle:

"Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7.nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. "