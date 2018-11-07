Ekmeğe iade sınırı getirildi

Artık marketler aldıkları ekmeğin en fazla yüzde 5'ini iade edebilecek. 1.25'e satılan bir ekmek için iade durumunda fırına 1 lira 5 kuruş ödeyecek.



Ticaret Bakanlığı’nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Üreticiye yapılacak ödemeler; 5362 sayılı Kanunun 62’nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12’nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz. Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir.”

Böylece tedarikçiler tarafından üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler dışında kalan perakende işletmeler tarafından üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin ise tarifedeki azami fiyatın yüzde 80'inden az olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme çerçevesinde örneğin tarife ile azami fiyatı 1 TL olarak belirlenen ekmekte üreticiye tedarikçilerce 85 kuruş, bakkallar gibi küçük işletmelerce 80 kuruştan daha az ödeme yapılmasının önüne geçilmiştir.