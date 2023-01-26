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  3. Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken, sürpriz ziyaret!

Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret edecek

Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret edecek
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in evini ziyaret edecek.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, geçen hafta sonu Kastamonu ve Karabük’ü ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu Cuma günü Bursa’ya gideceğini ve ziyareti sırasında, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in evini ziyaret edeceğini yazdı. 

Saymaz, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İmamoğlu, ilk olarak 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın mezarını ziyaret edecek. Ardından İBB’nin desteğiyle kurulan Gemlik Belediyesi Tarım Laboratuarı’nın açılışını yapacak. Bursa Kapalı Çarşısı’nı gezecek olan İmamoğlu, CHP’li Nilüfer ve Mudanya belediyelerine misafir olacak. Ardından suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi’deki baba evine giderek, taziyede bulunacak." 

İsmail Saymaz'ın Halktv'deki yazısının tamamı için...

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu sinan ateş ziyaret
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