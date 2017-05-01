El Bab'ta her yerde Türk binbaşının resimleri var

El Bab’ın alınmasında en kritik nokta olan Akil Dağı destanını yazan Binbaşı Bülent Albayrak, orada şehit düşmüştü. Kendilerine özgürlüklerini veren El Bab halkı ise ‘El Bab Fatihi’ olarak gördükleri binbaşının anısına kentin dört bir yanına posterlerini astı

Mehmetçik, Türkiye'nin sınır bölgesindeki teröristleri temizlemek için Fırat Kalkanı Operasyonu'nu başlattı. Hem DEAŞ hem YPG'yi önüne katan askerlerimiz, alınması imkansız gözüyle bakılan ve YGP ve Esad'ın da aynı anda saldırdığı El Bab'da operasyona ara verdi. Efsane operasyonda, El Bab'ın alınmasında en önemli nokta olan Akil Dağı'nın ele geçirilmesini operasyona katılan Mehmetçikler şu sözlerle anlatmıştı: "Büyük maç çıkacak, biliyoruz. 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gecenin birinde ikisindeyiz. Bütün ağırlıklarımızı atıp, sadece savaş mühimmatımızı yanımıza aldık. Birkaç lokma da yiyecek bir şey. "Aç kalalım, donalım" çok da vay vay, yeter ki Akil Dağı'nı alalım. Gece yarısından sonra sızmaya başladık. Adım adım gıdım gıdım. Her taraf pislik dolu: Mayın, bubituzak, EYP... Çamur, kaygan bir de. Hepsine rağmen bastık herifleri. Göğüs göğüse, gırtlak gırtlağa girdik birbirimize... Tutunamadılar bile. Korkuyla, panikle kaçıştılar dört bir yana, saklanmaya, saklandıkları yerlerden taramaya çalıştılar. Biz de onları göme göme ele geçirdik bölgeyi. Sonra güneş doğdu. Ve bir tek lokma dahil kursağımızdan geçmeden, her şey yeniden başladı. Ne varsa attılar ellerinde. "Havan, roket, ZSU 23, Doçka, Biksi..." Tüm gün böyle geçti.

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın o posteri

CAN KOMUTANIMIZ



Gece hiç uyumamıştık. Gündüz de uyumamıştık. Akşam yine uyumayacaktık. Gece de uyumayacaktık. Sonra tekrar atışmalar başladı. Ortalık bir kez daha kızılca kıyamet... Ve bir bombalı araç çıktı, aramıza daldı. Sonra iki boğuk patlama daha. 10 kardeşimiz şehit düştü. Tabur komutanımız, canımız, binbaşımız da şehit oldu. Biz gırtlak gırtlağa savaştık. Göğüs göğüse, yılmadan, usanmadan..."

O kalleş pusuda şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak ise El Bab'da unutulmadı. Mehmetçik ve bölge halkı için "El Bab Fatihi" olarak bilinen Binbaşı'nın posterleri yeniden ayağa kalkmakta olan kentin dört bir yanına asıldı. Bilboardlara Türkçe ve Arapça olarak "Türk Özel Kuvvetleri'nden kahraman şehit Binbaşı Bülent, Şeyh Akil Tepesi Özgürleştirme Operasyonu Komutanı" yazıldı. El Bab halkı da Binbaşı Bülent'i asla unutmayacaklarını ve onun anısını şehirlerinde yaşatacaklarını söyledi.

21 Aralık 2016'da Akil Dağı'nı canları pahasına alan Mehmetçik burada büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Akil Dağı'nın düşmesinden sonra El Bab'ı teröristlerden temizlemek kolay oldu.